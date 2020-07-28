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Belarus Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı

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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko corona virüse yakalandığını açıkladı. Dünya geneli koronavirüs pandemisi nedeniyle panik halindeyken, Belarus salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekmişti.

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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko corona virüse yakalandığını açıkladı. 

Dünya geneli corona virüs pandemisi nedeniyle panik halindeyken, Belarus salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekmişti. 

Ayrıca Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı. 

Belarus'ta 67 binden fazla covıd-19 vakası 

Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte Covid-19 vaka sayısının 119 artarak 67 bin 251'e, ölü sayısının ise 4 artışla 538'e çıktığı açıklanmıştı. 

Açıklamada, 67 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 60 bin 492'ye ulaştığı belirtilmişti. 

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

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