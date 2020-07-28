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ABD çok sayıda polis 15 yaşındaki bisikletli gencin üzerine çullandı

Demirören Haber Ajansı
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ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

ABD’de bisikletli bir genç, kuralları ihlal edip memurların uyarılarını dikkate almadığı gerekçesiyle polis tarafından aşırı güç kullanılarak gözaltına alındı.

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ABD’nin New Jersey eyaletindeki Ridgewood şehrinde, 15 yaşındaki bisikletli bir genç, motorlu taşıt ihlali yaptığı ve memurların uyarılarını dikkate almayıp kendilerinden kaçtığı gerekçesiyle 2 polis memuru tarafından aşırı güç kullanılarak gözaltına alındı.

Bölgedeki bisikletçilerin trafiği engellediği, sürücülere ve kendilerine güvenlik tehlikeleri yarattığını söyleyen Ridgewood Polis Departmanı (RPD), “Bisikletçiler, bir devriye birimi onları yakalayana kadar polisten kaçtı. Bir bisikletçi, başkalarının güvenliğini göz ardı etti ve polis memuru grupla konuşurken memurdan kaçmaya çalıştı sonrasında ise bisikletini memurdan çekmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Aşırı güç kullanan tüm memurların işten çıkarılması gerektiğini söyleyen Ridgewood'un Siyah Kurtuluşu’nun (Black Liberation) organizatörü Emily Rizzo, "Bu yüzden polise karşı koymaya ve toplumu finanse etmeye çağırıyoruz" dedi.

RPD Pazartesi günü yaptığı açıklamada, olayın aktif soruşturma altında olduğunu belirtti.

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