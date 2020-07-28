Trabzon'da İkinci Ayasofya Camii heyecanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da restorasyon çalışmaları tamamlanan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii, açılış törenine canlı bağlantıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan Sümela Manastırı'nın yerinde şu an yeller eserdi.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımız, Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana ayinini gerçekleştirebilecek.

Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile dokunmayan ecdadın hoşgörü ve sevgi ikliminden nasibini alamayanlara ithaf ediyoruz.

Kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik hangi alanda ne tür bir mücadele gerekiyorsa onu vermekte en küçük tereddüdümüz olmaz.

(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) Bu ulu mabede sahip çıktığımız, koruduğumuz, yaşattığımız için teşekkürü hak ettiğimize inanıyoruz.

Balkanlarda bir asır önce 300 cami ile bıraktığımız şehirde şimdi tek bir caminin kalmış olması durumun ispatıdır. İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin açılışı turnosol kağıdı işlevi gördü.

Hiçbir zaman yıkmanın imhanın peşinde olmadık.

(Sümela Manastırı) Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının somut bir örneği olan bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz.

Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan Sümela Manastırı'nın yerinde şu an yeller eserdi."

Sümela manastırı

Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında "Meryem Ana" adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında riskli kayaların temizliği yapılan manastırın kapılarının ziyarete açılmasıyla turist yoğunluğu yaşanması bekleniyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

Trabzon Ayasofya Camii

Ayasofya, yüzyıllar boyunca şehri ziyarete gelen seyyah ve araştırmacıların ilgisini çekmiştir. 1868 yılında harap durumda olan caminin Bursalı Rıza Efendi'nin teşvikleriyle yeni baştan onarıldığı bilinmektedir. Bina, 1'inci Dünya Savaşı yıllarında sırasıyla depo, hastane ve son olarak yine cami olarak kullanılmıştır. 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesi'nin işbirliği ile restore edilerek 1964 yılından sonra müze olarak ziyarete açılmıştır. Geç Bizans kiliselerinin güzel bir örneği olan yapı, kare-haç planlıdır ve yüksek bir merkezi kubbeye sahiptir. Yapı ana kubbenin etrafında değişik tonozlarla örtülmüş, çatı farklı yükseklikler verilerek kiremitle kaplanmıştır. Üstün bir işçiliğin görüldüğü taş plastiklerde Hristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu Dönemi İslam sanatının da etkileri görülmektedir. 2012 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen, freskleri asma tavan ve özel perdelerle kapatılan Ayasofya, 2013 yılında kılınan cuma namazıyla resmen ibadete açılmıştı.