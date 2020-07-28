Uludağ Üniversitesi 2020 taban puanları 4 yıllık bölümler hangisi

Üniversite sınavı olan YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranında açıklandı. Öğrenciler YKS sonuçlarını öğrendi ve puanına göre tercih edeceği üniversiteyi araştırmaya başladı. Peki 2020 yılında Uludağ Üniversitesi taban puanları belli oldu mu? İşte Uludağ Üniversitesi 4 yıllık bölümler listesi...

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YKS sınav sonuçlarını sorgulayan ve sınav puanını öğrenen öğrenciler hayalindeki bölüm ve üniversiteye girebilmek için tercih işlemlerine başladı. YKS tercihleri 6 Ağustos'ta başlayacak. Öğrenciler ise 4 yıllık sözel bölümler hangisi, 2 yıllık sözel bölüm üniversite taban puanları belli oldu mu sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Uludağ Üniversitesi 2020 taban puanları ve bölümleri...

2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacak.

Uludağ Üniversitesi bölümleri 2020

Almanca Öğretmenliği

Arkeoloji

Bahçe Bitkileri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bitki Koruma

Biyoloji

Biyosistem Mühendisliği

Coğrafya

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çevre Mühendisliği

Ekonometri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Felsefe

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik

Fransızca Öğretmenliği

Gıda Mühendisliği

Hemşirelik(Fakülte)

Hukuk

İktisat

İlahiyat

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

İnşaat Mühendisliği

İşletme

İşletme(İngilizce)

Kimya

Makine Mühendisliği

Maliye

Matematik

Mimarlık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Okul Öncesi Öğretmenliği

Otomotiv Mühendisliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Peyzaj Mimarlığı

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sanat Tarihi

Sınıf Öğretmenliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyoloji

Tarım Ekonomisi

Tarih

Tarla Bitkileri

Tekstil Mühendisliği

Tıp

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe Öğretmenliği

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler(İngilizce)

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Fakülte)

Veterinerlik

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)

Zootekni

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2020

Öğrencilerin en sık araştırdığı okullardan biri de Bursa Uludağ Üniversite’sidir. Uludağ Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler puan kontenjan ve başarılı sıralamasını araştırıyor. İşte, puanlar kontenjanlar başarı sıralamaları