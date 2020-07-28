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Kocaeli'de küçük Hamza 17 günlük savaşa yenik düştü

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de balkondan düşen küçük Hamza yaşam savaşını kaybetti. 17 gündür yoğun bakımda tedavi gören Hamza, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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Olay Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yahya ve Meryem Küçük çiftinin 2 yaşındaki ikiz bebeklerinden Hamza Küçük, 17 gün önce 3. katındaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansa alınan Küçük, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 17 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 2 yaşındaki Hamza Küçük adlı bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İkiz kardeşleri ayıran kazada hayatını kaybeden Hamza Küçük'ün cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından Körfez Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.

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