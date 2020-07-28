BIST 1.177
DOLAR 6,95
EURO 8,16
ALTIN 432,61
HABER /  MEDYA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Nedim Şener'in Yeniçeri sözleri olay oldu Mine Kırıkkanat ve TELE 1'in paylaşımına sert yanıt

Yazar Nedim Şener Ayasofya'nın açılışında "İnsan kendini İstanbul'u fetheden Yeniçerilerden biri olarak hissediyor" sözleriyle ilgili kendisine yönelik Mine Kırıkkanat ve Tele 1 kanalının tepki çeken tweetlerine verdiği yanıtlar Twitter'da TT oldu.

Abone ol

Nedim Şener'in Ayasofya'nın açılışında söyledikleri sosyal medyada TT oldu. Şener, "Fatih Sultan Mehmet'in sancaklarının asılı olduğu minberin karşısında namaz kılarken insan kendini İstanbul'u fetheden Yeniçerilerden biri olarak hissediyor" dedi.

Şener'in bu açıklamaları trent topic listesine girerken çok sayıda yorum geldi. İktidar partisi karşıtları Şener'i hedef aldı. 

"Yakında sakal bırakacak. Son aşama"

Yazar Mine Kırıkkanat, Tele1'in Nedim Şener Yeniçeri olmaya kadar geriledi" tweetini paylaşırken, altına da "Yakında sakal bırakacak. Son aşama" diye yazdı.

"Telefitne" ve "İmansız ve ahlaksız" yanıtı

Tartışılan paylaşımlara Şener'den aynı sertlikte yanıt geldi. Şener, TELE 1'i "TELE FİTNE" olarak adlandırırken , Kırıkkanat'a da "Sakalsız olur da, sizin gibi inançsız, imansız ve ahlaksız hiç olmaz" diye yanıt verdi.

"TELEFİTNE 1 Yunan şirketlerinin sözücüsü"

Ayasofya'nın açılmasına tepki gösteren Yunan şirketlerinin boykot çağrısına haberleştiren ve gündeme getiren Tele 1'in paylayımına yer veren Şener, "Kına yak TELEFİTNE 1, Yunan şirketlerinin sözcüsü. Yunanlıların tepkisine mi sığınıyorsun. Sonunda sığınacağın yer orası olacak anlaşılan" diye yazdı.

Tele 1'in sildiği paylaşımı gündeme getirdi

Bahçeli'nin açıklamasını çarpıtan tepkiler üzerine paylaşımın başlığını değiştiren Tele 1'e Şener, "Başlık değişse de sen TELEFİTNE olarak kalacaksın" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmir Seferihisar'da üretiyor yeni sezon siparişleri dolmak üzere tanesini 100 liradan satıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
Meral Akşener'in kürsüye çıkardığı turizmciyle ilgili şaşırtan iddia
Türk drone'u Yunanistan ordusunun envanterine giriyor
BBP'de flaş gelişme! Belediye başkanlarının partiyle ilişiği kesildi
Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı eleştirdi: Atatürk olmasa camilerde ezan okunmazdı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
İzmit'te iş yerine asılan pankart dikkat çekti: Çürüklerden birlikte kurtulacağız...
Antalya'da otel odasında fenalaşan Ukraynalı savcı öldü!
Filip Novak Trabzonspor'da kalacak mı? İşte yanıtı
Rusya’da 32 yaşındaki kadın 12’nci kez anne oldu
Rusya'da yaşayan 32 yaşındaki kadın 12. kez anne oldu! Hepsi aynı adamdan
65 yaş aylıkları bayram öncesi verilecek mi?
Yorumlar