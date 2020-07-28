Nedim Şener'in Yeniçeri sözleri olay oldu Mine Kırıkkanat ve TELE 1'in paylaşımına sert yanıt

Yazar Nedim Şener Ayasofya'nın açılışında "İnsan kendini İstanbul'u fetheden Yeniçerilerden biri olarak hissediyor" sözleriyle ilgili kendisine yönelik Mine Kırıkkanat ve Tele 1 kanalının tepki çeken tweetlerine verdiği yanıtlar Twitter'da TT oldu.

Abone ol

Nedim Şener'in Ayasofya'nın açılışında söyledikleri sosyal medyada TT oldu. Şener, "Fatih Sultan Mehmet'in sancaklarının asılı olduğu minberin karşısında namaz kılarken insan kendini İstanbul'u fetheden Yeniçerilerden biri olarak hissediyor" dedi.

Şener'in bu açıklamaları trent topic listesine girerken çok sayıda yorum geldi. İktidar partisi karşıtları Şener'i hedef aldı.

"Yakında sakal bırakacak. Son aşama"

Yazar Mine Kırıkkanat, Tele1'in Nedim Şener Yeniçeri olmaya kadar geriledi" tweetini paylaşırken, altına da "Yakında sakal bırakacak. Son aşama" diye yazdı.

Yakında sakal bırakacak. Son aşama. https://t.co/7miCDVLnEz — Mine G. Kırıkkanat (@mkirikkanat) July 27, 2020

"Telefitne" ve "İmansız ve ahlaksız" yanıtı

Tartışılan paylaşımlara Şener'den aynı sertlikte yanıt geldi. Şener, TELE 1'i "TELE FİTNE" olarak adlandırırken , Kırıkkanat'a da "Sakalsız olur da, sizin gibi inançsız, imansız ve ahlaksız hiç olmaz" diye yanıt verdi.

"TELEFİTNE 1 Yunan şirketlerinin sözücüsü"

Ayasofya'nın açılmasına tepki gösteren Yunan şirketlerinin boykot çağrısına haberleştiren ve gündeme getiren Tele 1'in paylayımına yer veren Şener, "Kına yak TELEFİTNE 1, Yunan şirketlerinin sözcüsü. Yunanlıların tepkisine mi sığınıyorsun. Sonunda sığınacağın yer orası olacak anlaşılan" diye yazdı.

Tele 1'in sildiği paylaşımı gündeme getirdi

Bahçeli'nin açıklamasını çarpıtan tepkiler üzerine paylaşımın başlığını değiştiren Tele 1'e Şener, "Başlık değişse de sen TELEFİTNE olarak kalacaksın" dedi.