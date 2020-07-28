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Fenerbahçe, antrenman ve kamp ürünlerini tanıttı!

Fenerbahçe, 2020/21 sezonunda giyeceği antrenman ve kamp ürünlerini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tanıttı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, 2020/21 sezonunda kullanacağı antrenman ve kamp ürünlerini tanıttı. Fenerium'un resmi twitter hesabından paylaşılan tanıtım videosu yoğun ilgi gördü.

Ürünlerin yanı sıra dikkat çeken bir diğer detay ise tanıtımda Vedat Muriç'in de yer alması oldu. Videoda adı birçok transfer haberinde geçen Kosovalı golcüye yer verilmesi ''Gelecek sezon takımda mı kalıyor?'' sorusunu da beraberinde getirdi.

Videoda yer alan isimler, Vedat Muriç, Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Volkan Demirel, Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu oldu. İ

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