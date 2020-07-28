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Bilgisayar mühendisliği 2020 taban puanları üniversite kontenjan bilgisi

Üniversite sınavı olan YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranında açıklandı. Öğrenciler YKS sonuçlarını öğrendi ve puanına göre tercih edeceği üniversiteyi araştırmaya başladı. Peki 2020 yılında Bilgisayar mühendisliği taban puanları belli oldu mu? İşte Bilgisayar mühendisliği olan üniversitelerin taban puan sıralaması

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YKS sınav sonuçlarını sorgulayan ve sınav puanını öğrenen öğrenciler hayalindeki bölüm ve üniversiteye girebilmek için tercih işlemlerine başladı. YKS tercihleri 6 Ağustos'ta başlayacak. Öğrenciler ise İşletme Fakültesi taban puanları kaç oldu araştırması yapıyor. İşte Bilgisayar mühendisliği 2020 taban puanları ve bölümleri...

2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI

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