İşletme Fakültesi taban puanları 2020 ÖSYM tercih kılavuzu

Üniversite sınavı olan YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranında açıklandı. Öğrenciler YKS sonuçlarını öğrendi ve puanına göre tercih edeceği üniversiteyi araştırmaya başladı. Peki 2020 yılında İşletme Fakültesi taban puanları belli oldu mu? İşte İşletme Fakültesi olan üniversitelerin taban puan sıralaması

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YKS sınav sonuçlarını sorgulayan ve sınav puanını öğrenen öğrenciler hayalindeki bölüm ve üniversiteye girebilmek için tercih işlemlerine başladı. YKS tercihleri 6 Ağustos'ta başlayacak. Öğrenciler ise İşletme Fakültesi taban puanları kaç oldu araştırması yapıyor. İşte İşletme Fakültesi 2020 taban puanları ve bölümleri...

2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacak.