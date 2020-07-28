AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin Covid-19 testinin pozitif çıktı. Şanverdi'nin herhangi bir belirti göstermediği ve millletvekillerine yapılan düzenli testler sırasında koronaya yakalandığı ortaya çıktı.Abone ol
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Haber Global'de yer alan habere göre hiçbir belirtisi olmamasına rağmen vekillere yapılan düzenli testler sırasında Şanverdi'nin testi pozitif çıktı.
Antakya Devlet Hastanesi'nde gözetim altında olan Şanverdi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ayasofya'nın açılışındaydı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, son olarak 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde idi.
Mübarek Cuma gününde #AyasofyaiKebirCamiiSerifi’ndeyiz. #Ayasofya hüznünün sona erdiği en güzel gün.. Elhamdülillah 🤲🏻 pic.twitter.com/T89JLEagpo— Hüseyin Şanverdi 🟢 (@hsanverdi) July 24, 2020
Emin Akbaşoğlu'nun durumu iyiye gidiyor
Daha önce koronavirüse yakalana AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun da durumunun iyiye gittiği belirtildi. Akbaşoğlu'nun hastanedeki tedavisi devam ediyor.