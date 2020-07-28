AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin Covid-19 testinin pozitif çıktı. Şanverdi'nin herhangi bir belirti göstermediği ve millletvekillerine yapılan düzenli testler sırasında koronaya yakalandığı ortaya çıktı.

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Haber Global'de yer alan habere göre hiçbir belirtisi olmamasına rağmen vekillere yapılan düzenli testler sırasında Şanverdi'nin testi pozitif çıktı.

Antakya Devlet Hastanesi'nde gözetim altında olan Şanverdi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ayasofya'nın açılışındaydı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, son olarak 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde idi.

Mübarek Cuma gününde #AyasofyaiKebirCamiiSerifi’ndeyiz. #Ayasofya hüznünün sona erdiği en güzel gün.. Elhamdülillah 🤲🏻 pic.twitter.com/T89JLEagpo — Hüseyin Şanverdi 🟢 (@hsanverdi) July 24, 2020

Emin Akbaşoğlu'nun durumu iyiye gidiyor

Daha önce koronavirüse yakalana AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun da durumunun iyiye gittiği belirtildi. Akbaşoğlu'nun hastanedeki tedavisi devam ediyor.