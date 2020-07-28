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Bakan Selçuk duyurdu! Engelli ve yaşlılara 1 haftalık bayram izni

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Kurban Bayramı'nda yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bayramlaşma kutlamasından mahrum kalmasını istemedik" dedi ve yaşlı-engelli vatandaşların ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebileceklerini söyledi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs önlemlerini Türkiye'de henüz vaka çıkmamışken almaya başladıklarını belirterek, vaka görüldüğü andan itibaren de kuruluşlara ziyaret kısıtlamasının getirildiğini anımsattı.

Koranavirüs tedbirleri nedeniyle geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda huzurevi sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yakınlarıyla bayramlaşamadıklarını hatırlatan Bakan Selçuk, "Önümüzdeki Kurban Bayramında da yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bayramlaşma kutlamasından mahrum kalmasını istemedik. Bu bayram yaşlı ve engelli vatandaşlarımız ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebilecekler. Büyüklerimizden ve yakınlarından ricam, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu bayramı geçirmemiz yönünde" dedi.

Test yapılacak

İzin sonrası engelli ve yaşlı vatandaşların kuruluşa alınmadan önce koronavirüs testi uygulanacağının altını çizen Bakan Selçuk, "Negatif test sonrasında en az 7 gün süresince kuruluşlarımızda sosyal izolasyon kurallarına riayet edecekler" dedi.

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