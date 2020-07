Ahmet Nur Çebi'den Caner ve Gökhan açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ''Caner ve Gökhan, oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz.'' dedi.

Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk oldu ve gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

Çebi'in açıklamaları şu şekilde; "13. sıradan 3. sıraya çıkmak bir başarıdır ama şampiyon olamamak da bizim için mutsuzluk kaynağıdır. Yönetim kurulu olarak 10 milyon lira bağışlamaya karar verdik, bunun 3-4 milyon lirasını ben vereceğim. Sergen hoca istiyorsa ömrünü burada geçirsin, başarılı olacağına inanıyorum. Saçma sapan puanlar kaybettik. Şampiyon da olabilirdik. Sergen Yalçın'ı göreve getirmekle doğru bir karar almışız. Sergen hocamız ile aramızda hiçbir sorun yok. Genç oyuncuları takıma monte ettik. Alt sıralardan 3. sıraya kadar tırmandık. Bunlar normalde şampiyonluğun habercisidir. Allah izin verirse seneye şampiyon olacağız.

''Beşiktaş gibi koca çınar yok olursa...''

Beşiktaş'ın ekonomisine önem veriyoruz ve düzeltmeye çalışıyoruz. Kampanyamız kötü başladı ancak iyi biteceğine inanıyoruz. Beşiktaş gibi koca çınar yok olursa, Allah göstermesin ama hepimiz çok üzülürüz. Ayın 9'unda TV programı yapacağız. İş insanlarını arayacağız. Tahmin ediyorum bu kampanya bittiğinde hedeflerimize ulaşacağız. Az seviyede başladık ama bağışlar artacak. Vodafone bitti, Beko göğüs sponsorumuz oldu. Beko bizim için önemli bir markadır. Kolda Aksa olacak. Şort sponsorluğu için Güriş'le, Tevfik Yamantürk oldukça yüksek bir rakamla girdi.

''Yıldırım Demirören ailesi 3 milyon lira nakit göndererek bize destek oldu''

Eski yönetici Hüseyin Yücel, 'Her yönetici 1M€ versin, borç kapanır' dedi. Ben de kendisini aradım ve 'Madem öyle neden siz vermediniz de burada insanları 6 ay parasız bıraktınız' dedim. Biz yönetim olarak 'Brakmam Seni' kampanyasına 10 milyon TL bağış yapacağız. Yıldırım Demirören ailesi de 3 milyon lira nakit göndererek bize destek oldu. Cemil Kazancı sponsorluk dışında bu rakama yakın bir karam bağışladı. Onları da onore etmek istiyorum. Beko ailesi, Aksa gibi zor günde yaramıza olan birçok insan ve kurum var.

''Umarım ilerde, ağlamayan başkanları olur''

Ben ağlamaya devam edeceğim. Sadece güzel günleri yaşamak isteyenlerin; Allah yollarını açık etsin. Biz bir aileyiz. Beşiktaş'ı derleyip toparladığım zaman bana hak vereceklerdir. Umarım ilerde, ağlamayan başkanları olur. Bankalar Birliği'ne diyoruz ki; 'İki yıl bizden para almayın'. Bizden faiz alıyorlar, 450 Milyon TL sadece faiz ödemesi var. Gelen gelirler sadece faizi karşılıyor. Şu an gider çok. Bütçeyi 60 milyondan, 30 milyona indirelim ki faiz borcunu ödeyelim.

''Aynı ölçülerde hareket edersek, kulüpleri zarara sokmayız''

Beşiktaş şu an ne durumdaysa, Fenerbahçe ve Galatasaray da aynı konumda. Birbirimizden farkımız yok. Aynı ölçülerde hareket edersek, kulüpleri zarara sokmayız ve eşit şartlarda mücadele ederiz. 9 Ağustos'ta stadımızda bir televizyon gecesi düzenleyeceğiz. Bırakmam Seni formalarımızı soracağız, kaçar tane alıyorsunuz diye.

''Buraya 3-5 milyon euroluk oyuncuları taşıyan uçakları indirmeye gelmedik''

Fulya ile ilgili 6-7 sene önce dava açılmış ve mahkeme 'Beşiktaş'ın kaybı yoktur' demiş. Bu iş o zaman kapanmış. Sadece 'Del Bosque ve Matteo Ferrari davalarında dernek kayba uğratılmış ve ibra geçersiz sayılabilir' demiş. Buraya 3-5 milyon euroluk oyuncuları taşıyan uçakları indirmeye gelmedik. Altyapıya daha fazla önem vereceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Hürser Tekinoktay, Bırakmam Seni kampanyasının açıkladığı gün, 'Gidin Fulya davasıyla' ilgilenin diyerek projemizi sabote etmeye çalıştı.

''Burak, Lille'e gitmek istedi''

Prensip olarak Burak, Lille'e gitmek istedi. Teknik detaylar şu anda konuşuluyor, bittiğinde açıklayacağız. Kimse bizden uçuk kaçık transferler beklemesin. Net, açık söylüyorum. Caner ve Gökhan, oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz. Şartlarımız uymuyorsa, bir başkası daha fazlasını veriyorsa, saygı duymamız lazım. Bazı futbolcular yüksek maaş alıyor. Bize bu rakamlar ağır geliyor. Emeklerine saygısızlık yapmıyorum. Demek ki yöneticiler de o gün öyle takdir etmiş. Ancak benim ekonomim bunu kaldıramıyor. Kimseyi bilmemem, kendi ekonomik şartlarıma göre hareket ederim. Ben yabancı sayısının düşürülmesine değil transfer edilen yabancının tribünde oturmasına karşıyım. 8'e düşecekse düşsün ama tribünde oturan yabancı olmasın. Hocamız, Atiba'nın takımda kalmasını istiyor. Yarın veya öbür gün yöneticimiz Erdal Torunğulları kendisiyle bir görüşme yapacak.

''UEFA, futbolcu sendikası olmuş''

UEFA kural koyucu olmasına rağmen pandemi sürecinde kural koymadı. UEFA, futbolcu sendikası olmuş ve bundan rahatsızım. Kontratları anladık da pandemi başlamış, dünyada yer yerinden oynamış, insanlar aylarca sokağa çıkamamış. Futbolcular 'Bize ne?' diyor da dönün tribüne bakın, taraftar mı var? Yayıncı kuruluş önümüzdeki seneler için indirim istiyor ve gerekçesi pandemi. Biz de futbolculardan indirim istiyoruz ama 'Bize ne?' diyorlar.

Avrupa konusu

Trabzonspor ile geliri paylaşın' demek komik. 'Daha önce ligler oynanmasın, Avrupa'ya biz gidelim, parayı getirelim ve paylaşalım' dedik. Ancak lig oynandı. Şimdi eğer biz Avrupa'ya gidersek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Biz keşke ikinci olabilseydik. Trabzonspor'un alacağı ceza ile Avrupa'ya giden bir takım olmayı Beşiktaş arzulayamaz. Beşiktaş çok farklı bir camia. Süleyman Seba, şampiyonluk uçağında başka takım futbolcusu var diye 'Sevinmeyin' diyen bir başkandı. Yayıncı kuruluştan henüz ödeme alamadık.

''Elneny neden gitmedi çocuk?''

Galatasaray'da Onyekuru, Fenerbahçe'de Max Kruse, bizde de Victor Ruiz gitti. Pandemi dönemine kadar paralar ödendi. Ruiz'in yerinde olsam 'Pandemi döneminde paramı alamadım, pandemi diye bir şey yoktur, tanımıyorum' deseydi, doğruyu söylemiş olurdu. Elneny neden gitmedi çocuk? Mart, Nisan, Mayıs ödemesi yapamadık çünkü kasamıza giren para yok. Bağış kampanyasıyla, geçen senenin bonservislerini ödüyoruz. Ljajic'in 4,5M€'luk, N'Koudou'nun 4M€'luk bonservisi duruyor. Restaurantlarda olur ya 'Ben yedim, babam ödesin' durum aynen öyle.

''Benim fikrim küme düşme olmaması yönünde''

Ben bu sezon düşmenin kaldırılmasını istiyorum. Pandemi döneminde kulüplerin yaşadığı zorluğu en iyi ben biliyorum. Benim fikrim küme düşme olmaması yönünde. Bu pandemi döneminde küme düşmeyi kaldıralım. Çok değerli şehir kulüplerimiz küme düştü. Alttan da 3 takım geliyor. Varsın 3 takım fazla olsun. Ben bu süreçte küme düşmenin kalkmasını istiyorum.

''Şimdi 100 Milyon TL lazım ve bunu bulmaya çalışacağız''

Kendi imkanlarımız, TRT'miz var, A Spor var, birçok spor kanalımız var. Biz yapalım bu işi. Kulüpler birliği olarak bir vakıf kuralım. TV kanallarının masraflarını verelim, kalan parayla biz geçinelim. Bu rekabeti yaratamazsak, her gelen indirim ister. Eğer biri çıkıp, 'Ben adayım, sen kazayla geldin ve senden daha iyi Beşiktaş'ı yöneteceğim' derse, seçime giderim. Eski yönetimden bazıları sürekli troll hesaplar, sürekli toplantılar... Nedir derdiniz, beni indirmek mi? O zaman neden gittiniz? Kolumu kırdım, Kovid oldum ve dinlenemiyorum. Şimdi 100 Milyon TL lazım ve bunu bulmaya çalışacağız. 3-5 gün ve bir hafta çok önemli. Bulacağım her para şu an çok önemli, ben de elimden geleni yapacağım. Maddi ve manevi ne gerekirse yapacağım.''