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İHH’dan 184 bin yetime bayramlık

İHH İnsani Yardım Vakfı, “Kurban Rahmettir” sloganıyla yürüttüğü Kurban 2020 çalışmaları kapsamında yurt içinde 114 bin 552, yurt dışında ise 70 bin yetim ve mağdur çocuğa bayramlık ulaştırmaya başladı.

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İHH İnsani Yardım Vakfı, 28 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da yine mazlumların yanında olacak; hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için “Kurban Rahmettir” sloganıyla Türkiye ve 52 ülkeye yola çıkıyor. Kurban bedelinin 900 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında ayrıca İHH, yetimler için de çalışmalar yürütüyor. 

İHH, bayrama sevinçli girsinler diye yetim, ihtiyaç sahibi yetişkin ve mağdur çocuklara bayramlık kıyafet ulaştırıyor. Hayırseverlerin destekleriyle yapılacak olan çalışmayla birlikte yurt içinde 81 ilde 114 bin 552 yetime, yurt dışında ise 26 ülkedeki 70 bin yetime ulaşılacak. 

İHH İnsani Yardım Vakfı, ayrıca geliştirmiş olduğu Yetim Sponsorluk Sistemi’yle birlikte 51 ülkede 97 bin 456 yetimin aylık bakımını üstleniyor. 

Yetimleri bayramda sevindirmek için

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Bayramlık projesi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye’deki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, BAYRAMLIK yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ayrıca İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine BAYRAMLIK koduyla projeye destek olunabiliyor. Bir bayramlık bedeli 150 TL.

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