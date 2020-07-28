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Şile'de Türk bayrağını yere atan şüpheli yakalandı

İSTANBUL Şile'de yolda yürürken bir binada asılı Türk bayrağını çekip yere atan ve güvenlik kameralarını yakalanan Tarkan H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şile'de Üsküdar Caddesi üzerine yürüyen iki kişiden biri, gördüğü Türk bayrağını çekip yere attı. Arkalarından olayı gören bir kişi ise Türk bayrağını katlayıp yerden kaldırdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayı araştıran polis ekipleri şüphelinin yerini tespit etti. Kumbaba Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan 49 yaşındaki Tarkan H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüde Türk bayrağını yere atan Tarkan H.'nin yanındaki kişinin Ramazan E. olduğu ve ifadesinin alındığı öğrenildi.

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