Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesi açıldı

Siber güvenlik alanında eğitim verecek Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tanıtımı için Siber Güvenlik Lisesi açılış protokol imza töreni düzenlendi.

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Türkiye’nin siber güvenlik alanında uzman yetiştirecek ilk okulu Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Pendik’te açıldı.

Açılış töreninde konuşan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, siber güvenlik alanında bilgi birikimine sahip olmanın günümüzde kritik bir önem taşıdığını kaydetti.

Tanıtım toplantısında konuşan Millî Eğitim Bakan Danışmanı Gökhan Yücel siber güvenliğin önemine değindi.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç ise siber güvenlik alanında iyi yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı vurguladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da toplantıda bir konuşma yaptı.

Edinilen bilgiye göre, 2017’den itibaren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına başlanan lise, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ilk öğrencilerini alacak. Lise, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Teknopark İstanbul arasında 30 Nisan’da imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, bakanlığın onayıyla Bilişim Teknolojileri Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik dalında eğitim vermek üzere kuruldu.

30 öğrenci alınacak

Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu teknik programında bilişim teknolojileri ağ işletmenliği ve siber güvenlik dalında yabancı dili İngilizce olarak eğitim verecek.

Teknoloji geliştirme bölgesi statüsünde olan Teknopark İstanbul’un bünyesinde yer alacak olan okul, siber güvenlik dalında eğitim verecek. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak olan okul öğrencilerini ortaöğretim merkezî yerleştirme sınavı LGS puanına göre alınacak.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında 30 öğrenci alınacak olan okulun eğitin öğretim süresi hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl olacak. Okul Türkiye’nin teknoloji üssü, İstanbul’un teknoloji geliştirme merkezi Teknopark İstanbul’un bünyesinde, savunma sanayinin kalbinde yer alıyor.

Sızma testi, adli bilişim, yapay zekâ ve siber tatbikat laboratuvarları yer alacak olan okulda eğitim görecek öğrencilere Teknopark İstanbul başta olmak üzere siber güvenlik faaliyeti yürüten firmalarda geniş staj imkânı sunulacak.