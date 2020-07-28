Konyaspor'da Bülent Korkmaz bilmecesi! Kalacak mı bırakacak mı?

Süper Lig'de kalmayı başaran Konyaspor'da gözler, ''Başkanımız devam ederse ben de devam ederim'' diyen teknik direktör Bülent Korkmaz'a çevrildi.

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Konyaspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında karşılıklı anlaşarak takımın başından ayrılan Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirdi.

Tecrübeli teknik adam yeşil-beyazlı ekibin başında çıktığı 13 lig maçında, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Yeşil beyazlılar özellikle ligin bitime yakın şampiyonluğun iki adayı Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'u yenerek ligde kalmayı başardı. Konyaspor topladığı 36 puanla ligi 13'üncü sırada tamamladı.

Şart koştu

Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamalarda takımın başında kalmak için şartının başkan Hilmi Kulluk'un görevde olmasını gösterdi. Korkmaz açıklamasında, "Birinci şartım başkanımız devam edecekse ben de devam ederim. Zaten kontratım var. İkinci şartım ise şehrin ileri gelenlerinin desteklemesi lazım. Desteklemezse ben bırakacağım. Çünkü başkanımız ve yöneticilerimiz fedakarca bu kadar zahmete katlanıyorlarsa herkesin taşın altına elini değil gövdesini koyması lazım" dedi.

Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında da sözünün arkasında olduğunu vurguladı.

Hilmi Kulluk aday olmayacak

İttifak Holdingi Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk dün yaptığı yazılı açıklamada 7 Ağustos tarihinde düzenlenmesi planlanan genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Kulluk, "Genel kurulda aday olmayacağız. Bu süreçte Konyaspor’umuzu daha yükseğe taşıyacak, bu şehrin kutsal emanetine gözü gibi bakacak iş adamlarımız muhakkak çıkacaktır. Mahkeme kadıya mülk değildir. Bu bir bayrak yarışıdır ve Konyaspor bu şehrin şah damarıdır. Özenle korunmalı ve her kesimden destek olunmalıdır. Kulübümüz çok daha iyi başkanlara ve yönetimlere layıktır'' sözlerine yer verdi.

Gözler Korkmaz'a çevrildi

Hilmi Kulluk'un bu açıklamasından sonra gözler, 1 yıl daha sözleşmesi olan Bülent Korkmaz'ın, bundan sonra göreve devam edip, etmeyeceğine çevrildi.

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