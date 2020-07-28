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Büyükelçi Güldere: Türkiye ile Ukrayna ortak İHA üretimini görüşüyor

Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ukrayna’nın gerekli şartların sağlanması halinde Bayraktar insansız hava araçlarının (İHA) ortak üretimine başlayabileceklerini söyledi.

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Ukrayna’nın Türkiye’den Bayraktar İHA’larını satın aldığını belirten Güldere, “Daha güçlü sistemlerin ortak geliştirilmesi, hatta, gerekli şartlar sağlanırsa Bayraktar İHA’ların Ukrayna’da üretilmesi konusu görüşülüyor. Savunma sanayinin Türkiye-Ukrayna iş birliğinin yeni sembolü olabileceğini düşünüyorum” dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kısa süre önce Kiev’i ziyaret ettiğini, sene başında da iki ülkenin savunma bakanlığı yetkililerinin bir araya geldiğini hatırlatan Büyükelçi, “Bu görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna’yı birlikte daha güçlü kılabilecek, ulusal güvenliğimize yönelik çok önemli projeleri görüştük. Bu alanda yoğun çalışmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Güldere ayrıca, Türkiye ile Ukrayna arasında varılan askeri-mali iş birliği anlaşmasının, iki ülkenin savunma sanayi alanında iş birliğini güçlendirdiğini vurguladı.  

Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom’a bağlı Ukrspetseksport ile Baykar Savunma arasında silah ve hava-uzay teknolojileri alanında ortak şirket kurulduğu bildirilmişti.

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