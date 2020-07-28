Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya darbe. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan operasyonunda komandolar 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.Y apılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8cRv7u1hSf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 28, 2020