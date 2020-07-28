BIST 1.187
DOLAR 6,90
EURO 8,09
ALTIN 428,87
HABER /  YEREL
ADV Üsküdar ile Güzel Günler gelecek
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya darbe. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan operasyonunda komandolar 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.Y apılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yarım gram altın yok satıyor 450 lirayı görecek
Türkiye birincisi öğrencisine lüks otomobilini hediye etti
AK Partili Çamlı'dan kadın-erkek eşitliği yorumu: Erkek şiddet görmüyor mu yani?
Bakan müjdeyi verdi! Burs ve krediler yatmaya başladı!
Prof. Orhan Yıldız uyardı: İkinci pik kapıda bayram sıkıntılı geçecek
CHP'nin 'başörtülü atom karıncası' Sevgi Kılıç kimdir? Ne iş yapıyor
ÖNCEKİ HABERLER
BDDK'dan swap kararı! TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik
65 yaş aylıkları bayram öncesi verilecek mi?
Fatih Terim iki dünya yıldızını radarına aldı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu! Can kaybı 656 bin 686’ya yükseldi
4 yıllık sayısal bölümler 2020 üniversite taban puanları kaç oldu?
2 yıllık sözel bölümler 2020 hangisi üniversite taban yeni puanları
Yorumlar