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Eskişehir'de kadın gibi giyinip şiddete tepki gösterdi

Demirören Haber Ajansı
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

ESKİŞEHİR'de kadın şiddetine farkındalık oluşturmak isteyen üniversite öğrencisi kadın gibi giyinerek tepkisini koydu.

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Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi olan Furkan Demir, arkadaşları ile birlikte farkındalık oluşturmak istedi. Eskişehir’in en işlek caddelerinden biri olan İsmet İnönü’de kadın kıyafeti giyen Demir, arkadaşları ile birlikte pankart açtı.

Çevredeki vatandaşlar, durumu telefonları ile kayıt altına alırken, sosyal medyada verilen tepkilerden daha farklı bir şey yapmak istediğini söyleyen Demir, insanların ilgisini çekmek için kadın kıyafeti giydiğini ifade etti.

Etek ve kadın bluzu giyerek kadına şiddete karşı tepkisini ortaya koyduğunu aktaran Furkan Demir şöyle konuştu:

“Son zamanlarda artan kadına şiddet, taciz, tecavüz ve özellikle öldürülme olaylarına bir tepki göstermek istedim. Sosyal medyada herkes tepkisini gösteriyor, yazıyor, çiziyor. Ama daha farklı bir farkındalık oluşturması gerektiğine inandığım için böyle bir şeye kalkıştım. Toplanıp pankart açacağız ama bunu daha dikkat çekecek bir şekilde yapabilmek için kadın kıyafeti giymeliyim dedim. Bugün etek ve üstüme kadın bluzu giyerek hazırlığımızı yapıp, tepkimizi dile getirdik. Umuyorum ki, böyle bir konu hakkında bir farkındalık oluşturmak zorunda kalmayız. Bu en büyük temennim.

Çünkü ben bir erkek olarak Eskişehir gibi güvenilir şehirler sıralamasında derece yapmış bir şehirde dahi gece yarısı ‘Başıma bir şey gelir mi?’ tedirginliği yaşıyorken, bir kadına adres sorarken veya arkasından yürürken ‘Acaba tedirgin olacak mı?’, ‘Korkacak mı?’ tedirginliğini hissedip bu psikolojiyi yaşıyorsam, bir kadının yaşadığı psikolojiyi hiç düşünemiyorum”

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