BIST 1.197
DOLAR 6,89
EURO 8,08
ALTIN 429,21
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Aydın'da kovaladığı adama 3 el ateş etti

İhlas Haber Ajansı

AYDIN’ın Efeler ilçesinde bir şahıs kovaladığı şahsı pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Olaydan sonra kendi çabasıyla hastaneye giden yaralı tedaviye alınırken zanlı karakola giderek teslim oldu.

Abone ol

Olay, Hasan Efendi Mahallesi saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Z. ve A.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Z. yanında getirdiği pompalı tüfekle A.B.'yi kovalamaya başladı.

Kovalamaca esnasında elindeki pompalı tüfekle üç el ateş eden M.Z., A.B'yi bacağından yaraladı. Bacağının arka tarafından yaralanan yakınları ile birlikte yürüyerek Aydın Devlet Hastanesi'ne gelip kendisinin tedavi edilmesini istedi. Olayın şüphelisi M.Z. ise elindeki tüfekle Efeler Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Tüfek seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olayın yaşandığı yerde incelemede bulundu.

Aile hastaneyi birbirine kattı

Olaydan sonra hastaneye gelen A.B.'nin yakınları kendi aralarında hastane içerisinde birbirlerini darp etmeye başladı. Güvenlik görevlilerine rağmen hastanenin altını üstüne getiren A.B.'nin yakınları daha sonra dışarı çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmir Seferihisar'da üretiyor yeni sezon siparişleri dolmak üzere tanesini 100 liradan satıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Orhan Yıldız uyardı: İkinci pik kapıda bayram sıkıntılı geçecek
CHP'nin 'başörtülü atom karıncası' Sevgi Kılıç kimdir? Ne iş yapıyor
ABD, Dedeağaç'ta deniz ve hava üssü kurdu Lozan'a göre askersiz olması gerek
Piyasalarda olağanüstü hareketlilik! Dolar aniden yükseldi, euro ve altın zirve yaptı
İzmir’de başsavcı vekili Ömer Akıncı hayatını kaybetti
CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne haciz! Ne var ne yok götürdüler
ÖNCEKİ HABERLER
Google'dan koronavirüs tedbiri! 2021 yazına kadar uzattı
2 vatandaşı bıçaklayan Suriyeli Ankara'da yakalandı!
Bayram tatili kaç gün 2020 arefe günü yarım gün mü?
Fitch uyardı: Koronavirüs şokunun kalıcı hasarları olacak
Ünlü sunucu Seda Akgül'e hapis şoku! 'Denyo' demişti
2022 maaşı bayram öncesi verilir mi 2020 yeni haber geldi
Yorumlar