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Ünlü sunucu Seda Akgül'e hapis şoku! 'Denyo' demişti

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Erkek öğrencisinin saçına ceza olsun diye toka takan öğretmen için "Denyo, dengesiz" gibi sözler sarf eden ünlü sunucu Seda Akgül'ün cezası belli oldu.

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Gökçeada'da İngilizce öğretmenliği yapan G.U., erkek öğrencisinin saçına ceza olsun diye toka takmıştı. Olay Türkiye gündemine oturunca sunucu Seda Akgül, TV programında bu olayı yorumladı. Akgül, o öğretmen hakkında "Denyo, dengesiz" gibi sözler sarf etti. Öğretmen G.U. da savcılığa başvurarak Akgül'den şikayetçi oldu.

Yeniden görülecek

Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı soruşturma sonucu Seda Akgül'e sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkeme Akgül'ü 90 gün adli para cezasına çarptırdı.

Sabah'ın haberine göre karara itiraz edildi. Ağır Ceza Mahkemesi verilen cezanın yeterli olmadığını, müştekinin kamu görevlisi olduğunu belirtti. Dava yeniden görülecek.

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