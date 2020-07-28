Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı! Her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'inin virüsü taşıdığını ve bulaştırdığını belirterek, "Boş bulunmaya gelmez, risk büyük" uyarısında bulundu.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'inin virüsü taşıdığını ve bulaştırdığını belirtirken, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Prof. Dr. Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Karşımızdaki insanı, tek bir kişi gibi görmeyelim. Biz onunla karşılaştığımızda, onun temas ettiği eşi, dostu, ailesi, yakınları, konu komşusu, işyeri arkadaşları, çarşı-pazarda veya toplu taşımada karşılaştığı yabancı kişilerle de karşılaşmış oluyoruz, aslında.

Düşünürsek olayın vehametini anlarız

"O kişi, son on gün içinde temas ettiği herhangi birinden virüsü kapmış olabilir. O, çevresindeki kişilerin herhangi birisinden virüsü aldığında, biz de o virüsü almış oluyoruz. Son on günde tanıdık tanımadık kaç insanla, karşılaştığımızı düşünürsek, olayın vehametini anlarız.

Virüs bulaştıranların oranını verdi

"Bir kişiyle temas ettiğimizde, onun son on günde temas ettiği binlerce kişiyle de temas etmiş oluyoruz" diyen Özlü, hiçbir hastalık belirtisi belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıdığını ve bulaştırdığını ifade etti.

Karşımızdaki insanı, tek bir kişi gibi görmeyelim. Biz onunla karşılaştığımızda, onun temas ettiği eşi, dostu, ailesi, yakınları, konu komşusu, işyeri arkadaşları, çarşı-pazarda veya toplu taşımada karşılaştığı yabancı kişilerle de karşılaşmış oluyoruz, aslında. 1⃣ — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) July 27, 2020

'Karşımızda bir değil, binlerce kişi var'

Bu anlamda vatandaşların büyük bir risk altında olduğunu belirten Özlü, paylaşımını şu şekilde sürdürdü: "Sahil ve plajlarda, kalabalık sokaklarda, park ve bahçelerde, hayvan pazarlarında, toplu taşımada, kurban kesim yerlerinde, Cuma ve bayram namazlarında, tatil beldelerinde, turistlik tesislerde, bayram ziyaretlerinde bunu unutmayalım. Karşımızda bir değil, binlerce kişi var. Çaresiz değiliz, umutsuzluğa kapılmayalım, tedbirli olmak yeterli. Maske, mesafe ve hijyene tam uyarsak, bulaşma %100'e yakın önleniyor."