Koronavirüste kış hazırlığı! Hükümete sunulan raporda 'Dipten gelen dalga' uyarısı

Dünya yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga korkusu yaşıyor. Türkiye'de ise kış dönemi için hazırlık yapılıyor. Uzmanların hükümete sunduğu raporda tedirgin eden "dipten gelen dalga vuracak" uyarısı yapıldı.

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Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada koronavirüste ikinci dalga hazırlığının yapıldığı bu dönemde, Türkiye için de uzmanlar ‘dipten gelen dalga’ uyarılarında bulundu. Uzmanlar kışın yeni bir dalga yaşanmaması için bir dizi önlem alınmasını istedi.

Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, uzmanların sonbahar aylarına kadar sürecek bir dizi önlem alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundukları belirtiliyor.

50 günlük planla "dipten gelen dalga" durdurulsun

Edinilen bilgiye göre sonbahara kadar 50 günlük plan yapılması gerektiğini dile getiren uzmanlar, özellikle büyükşehirlerdeki ani artışların nedenleriyle ilgili saptamalarda bulundu. Yapılan değerlendirmelerde şu tespit ve uyarılarda bulunuldu:

- Yaz boyunca Anadolu’da olan vatandaşlar, sonbaharda büyükşehirlere dönmeye başlayacaklar.

- Diyarbakır’da halaya katılan da, Karadeniz’de yayla şenliklerine giden de sonbaharda İstanbul’a, diğer büyük illere dönecek.

- İşte onlar, bulaşlarıyla gelecek.

- Dipten gelen dalga diye buna diyoruz. Önlem almazsak, bu sert bir dalgaya dönüşecek.

Vaka oranı 200 binlerden 20 binlere düşürülmeli

Vaka oranının binde 2,5 olduğu hesabıyla, toplumda 200 bin pozitif olduğu düşünülmesi, bu rakamın 10-20 bine indirilmeden de kışa girilmemesi gerektiği ifade ediliyor.