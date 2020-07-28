BIST 1.195
DOLAR 6,89
EURO 8,08
ALTIN 429,24
HABER /  SAĞLIK
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Koronavirüste kış hazırlığı! Hükümete sunulan raporda 'Dipten gelen dalga' uyarısı

Dünya yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga korkusu yaşıyor. Türkiye'de ise kış dönemi için hazırlık yapılıyor. Uzmanların hükümete sunduğu raporda tedirgin eden "dipten gelen dalga vuracak" uyarısı yapıldı.

Abone ol

Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada koronavirüste ikinci dalga hazırlığının yapıldığı bu dönemde, Türkiye için de uzmanlar ‘dipten gelen dalga’ uyarılarında bulundu. Uzmanlar kışın yeni bir dalga yaşanmaması için bir dizi önlem alınmasını istedi.

Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, uzmanların sonbahar aylarına kadar sürecek bir dizi önlem alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundukları belirtiliyor.

50 günlük planla "dipten gelen dalga" durdurulsun

Edinilen bilgiye göre sonbahara kadar 50 günlük plan yapılması gerektiğini dile getiren uzmanlar, özellikle büyükşehirlerdeki ani artışların nedenleriyle ilgili saptamalarda bulundu. Yapılan değerlendirmelerde şu tespit ve uyarılarda bulunuldu:

- Yaz boyunca Anadolu’da olan vatandaşlar, sonbaharda büyükşehirlere dönmeye başlayacaklar.

- Diyarbakır’da halaya katılan da, Karadeniz’de yayla şenliklerine giden de sonbaharda İstanbul’a, diğer büyük illere dönecek.

- İşte onlar, bulaşlarıyla gelecek.

- Dipten gelen dalga diye buna diyoruz. Önlem almazsak, bu sert bir dalgaya dönüşecek. 

Vaka oranı 200 binlerden 20 binlere düşürülmeli

Vaka oranının binde 2,5 olduğu hesabıyla, toplumda 200 bin pozitif olduğu düşünülmesi, bu rakamın 10-20 bine indirilmeden de kışa girilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

İlgili Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı! Her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da çarpıcı olay! Bayramda akraba apartmanında 1 kişi 24 kişiye virüs bulaştırdı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Meteorolojiden 16 il için sarı kodlu uyarı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (27 Temmuz Pazartesi)
Mircea Lucescu 4 gün önce teknik direktörü olduğu Dinamo Kiev'den istifa etti.
Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a dönüyor
Ankara'da iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te koronavirüs salgını önlenemeyince Valilik yeni yasak koydu! Mezarlık yasağı
Şanlıurfa'da parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Koronavirüs bu kez çocukları vurdu!
İngiltere'de yılın teknik direktörü Jurgen Klopp
Galatasaray'ın forma sponsorları belli oldu
180 puanlı üniversiteler 2020 2 yıllık üniversite taban puanları kaç?
Yorumlar 2 yorum