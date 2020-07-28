Bursa'da çarpıcı olay! Bayramda akraba apartmanında 1 kişi 24 kişiye virüs bulaştırdı

Kurban Bayramı’nda da bu tür olayların yaşanmaması için sosyal mesafeli ve maskeli bayramlaşma yapılması gerektiğinin altı çizilirken, Bursa Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri de kapı kapı dolaşarak virüsün bulaşma ihtimali olan vatandaşları bilgilendiriyor.