Bursa'da çarpıcı olay! Bayramda akraba apartmanında 1 kişi 24 kişiye virüs bulaştırdı
BURSA'da Kurban Bayramı öncesi Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri kapı kapı dolaşıp bayram ziyaretleri uyarısı yaptı. Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı, "Bayramda bir kişi aile apartmanında 24 kişiye bulaştırdı" bilgisini verdi.
Bursa’da Ramazan Bayramı’nda korona virüs taşıyan bir hastanın aynı apartmandaki kendi akrabalarından 24 kişiye virüs bulaştırmasının ardından, Kurban Bayramı öncesi tedbirler sıklaştırıldı. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri kapı kapı dolaşarak virüs bulaşma ihtimali olan kişileri bilgilendiriyor. Ekipler, şikayeti olan kişilere de korona virüsü testi yaparak, Kurban Bayramı öncesi ziyaret uyarısı gerçekleştiriyor.
Türkiye’de korona virüs vakalarının en fazla görüldüğü şehirler arasında yer alan Bursa’da tedbirler sıklaştırıldı. Virüsün en fazla aile içi bulaşarak yayılması, Kurban Bayramı öncesi yetkileri tedirgin ediyor.
Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, yakın akrabalarını ziyaret eden bir pozitifli hastanın aynı apartmanda aynı soyadı taşıyan 24 yakınına virüs bulaştırdığı tespit edilmişti.
Kurban Bayramı’nda da bu tür olayların yaşanmaması için sosyal mesafeli ve maskeli bayramlaşma yapılması gerektiğinin altı çizilirken, Bursa Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri de kapı kapı dolaşarak virüsün bulaşma ihtimali olan vatandaşları bilgilendiriyor.