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Şanlıurfa'da parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı

 ŞANLIURFA'da parkta oturan aileye kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği Vedat Dolaş (42) öldü, yeğeni Zehra Çelik (5) ağır yaralandı.

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Saldırı gece geç saatlerde Narlıkuyu Mahallesi'ndeki 11 Nisan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta zaman geçiren Dolaş ailesine, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tabanca ile ateş ederek kaçtı. Silahlı saldırıda mermilerin başına isabet ettiği Vedat Dolaş ve yeğeni Zehra Çelik kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Vedat Dolaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Zehra Çelik ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan küçük kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenldi. Vedat Dolaş’ın cansız bendeni otopsi işlemlerini için Adli Tıp Karumu'na götürüldü. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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