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Meteorolojiden 16 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, Doğu Anadolu bölgesinde yer alan 16 il için potansiyel tehlike anlamına gelen 'sarı uyarı'da bulundu. Vatandaşlara meydana gelebilecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Erzurum, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Muş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş için şiddetli rüzgar uyarısı yaptı. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı valilik ve belediyelere dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Rüzgarın 28 Temmuz Salı saat 10.00 ile 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.

"Kısa süreli fırtına bekleniyor"

MGM tarafından yapılan açıklamada, "Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan yerel olarak kuvvetli (40-60km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

'Sarı uyarı' verildi

Meteorolojinin paylaştığı haritada; Erzurum, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Muş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş sarı uyarılı iller olarak belirtildi.

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