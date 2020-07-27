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İngiltere'de yılın teknik direktörü Jurgen Klopp

Anadolu Ajansı

İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, yılın teknik direktörü seçildi.

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İngiltere Menajerler Birliğinin (LMA) yaptığı açıklamaya göre; Liverpool'u 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Alman Teknik Direktör Jurgen Klopp, menajerler arasında yapılan oylamanın ardından yılın teknik adamı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jurgen Klopp, bu yıl Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson adına verilen yılın teknik direktörü kupasını almaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, kendisinin ve takımının başarısındaki katkılarından dolayı Liverpool taraftarlarına teşekkür etti.

LMA İcra Komitesi üyesi Sir Alex Ferguson, Liverpool'un 2019-2020 sezonunda olağanüstü performans sergilediğini, bu başarıda Klopp'un önemli katkısı olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Leeds United'ı 16 yılın ardından Premier Lig'e taşıyan Marcelo Bielsa'nın da Championship Lig'de yılın teknik adamı seçildiği bildirildi.

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