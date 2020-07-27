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Şehit eşine hakaret eden Saadet Partili isim partisinden ihraç ediliyor

TOKAT'ta sosyal medya hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışına katılanlara hakarette bulunan Saadet Partisi üyesi parti disiplin kurulana sevk edildi.

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Saadet Partisi'nin Tokat teşkilatına üye olduğu belirlenen Ebubekir Savaşan, Ayasofya'nın geçtiğimiz cuma günü yapılan açılış programına katılan ve hatıra fotoğraf çektiren 15 Temmuz şehitlerinden İbrahim Yıldız'ın eşi, 15 Temmuz gazisi Adviye Gül İsmailoğlu ve Gazeteci Yazar Hilal Kaplan hakkında sosyal medya hesabından hakaret içeren bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımın ardından hakkında suç duyurusunda bulunulan Ebubekir Savaşan sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sosyal medyada yapılan hakaret ülke genelinde büyük tepki çekerken SP Tokat İl Başkanlığından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Savaşan'ın ihraç istemi ile parti disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

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