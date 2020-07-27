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Düzce'de 1'i kadın 2 kişi su içme bahanesiyle yaşlı kadına saldırdı

Demirören Haber Ajansı

DÜZCE’de 1'i kadın 2 kişi, girdikleri apartmanda 75 yaşındaki kadını soymaya kalktı. Yaşlı kadının ziline basıp önce kiralık ev soran şahıslar su içme bahanesinde bulunup kadın arkasını döndüğü sırada eve girmeye çalıştı. Boğazını sıktıkları kadının çığlık atmasıyla kaçan iki şahıs şimdi her yerde aranıyor.

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Olay, öğle saatlerde Düzce Çay Mahallesi Yalçın Sokak’ta bulunan apartmanda meydana geldi. Ailesinin çalışması nedeniyle evde tek başına bulunan Zülfiye Uslu’nun evinin kapısını çalan ve yüzlerinde maske bulunan biri kadın 2 kişi, binada kiralık ev olup olmadığını sordu.

Zülfiye Uslu’nun binada boş ev olmadığını söylemesi üzerine iki kişi, kadından su istedi. Hırsızlık için binaya girdiği tahmin edilen şüpheliler, kadın arkasını döner dönmez eve girmeye çalışarak Uslu’nun boğazını sıktı.

Yaşlı kadın çığlık atınca kaçtılar

Zülfiye Uslu’nun direnmesi ve çığlık atması nedeniyle paniğe kapılan 2 kişi, binadan koşarak kaçıp, kayıplara karıştı. Uslu, durumu hemen ailesine bildirdi. Ailesi eve gelirken, polise haber verdi.

Polis ekipleri, evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak, 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Zülfiye Uslu’yu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kadının bulunduğu binadan hızla çıkarak kaçan 2 kişinin görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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