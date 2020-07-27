İsrail'den Lübnan'a saldırı! Kafarşuba bölgesini hedef aldı
İSRAİL ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı. İsrail ordu sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.Abone ol
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı.
İsrail ordu sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.