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İsrail'den Lübnan'a saldırı! Kafarşuba bölgesini hedef aldı

İSRAİL ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı. İsrail ordu sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail ordu sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.

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