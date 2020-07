Altın bu fiyattan satılır mı daha yükselir mi? Altının gramı 425 lira çeyrek 700 TL oldu

Türkiye'de gram altının fiyatı 426 TL'yi gördü ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Yıl başında gram altın 290 TL idi. 7 aylık süredeki artış yüzde 47 oldu. Çeyrek altın ise 695,69 liradan işlem görüyor

Abone ol

Geçen haftayı yüzde 0,8 değer kazanarak 418,4 lira rekorla kapatan altın fiyatları, yeni haftada çılgın bir yükseliş gösterdi. Gün içinde gram altının fiyatı 427,9 TL'yi gördü. Saat 16.00 itibariyle altın fiyatı 425 lirada sabitlenmiş görünüyor.

Altındaki yükselişi gören vatandaşlar kuyumculara yöneldi. Kimi elindeki birikimi altına yatırırken, kimileri artan fiyatlarla şoke oldu. Fiyatlardaki artış nedeniyle müşterilerinin olumsuz etkilenmesine çözüm üretmek isteyen kuyumcular ise yarım gram altının ardından şimdi de 0,25 gram altınları tezgaha koydu.

Kuyumcular : Daha da yükselecek

Altının yükseliş sebebinin dünyadaki rezervlerin pandemiden dolayı azalması olduğunu belirten kuyumcu Mehmet Mamik, artışın devam edeceğini öne sürdü. Mamik tahminlerini şöyle sıraladı:

*“Yarım saat önce 425 lira seviyesindeyken 24 ayar has altın, şu anda 428 lira civarında. Biz esnaf olarak altın fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Bence bu yükseliş de pandemi bitene kadar, ilaç bulunana kadar sürecektir diye düşünüyorum.

Altını bozdurmalı mı?

*-Altını bozdurma konusunda müşterilerin beklemesine gerek yok. Şimdi bu fiyat her zaman 430’larda, 440’larda, 450’lerde kalacak diye bir şey yok. Bence bu fiyat rasyonel bir şişme, geriye doğru da gelebilir. Müşterilerin altınlarını bozdurmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu fiyatlar güzel fiyatlar. Daha öncelerden yatırım yapan vatandaşlarımızın 420’lerden, 410’lardan, bundan 2 hafta önce 390’lardan altın alıyordu. Şu an baktığımız zaman kar var”.

ALTIN BİR YERDE PATLAYACAK Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrederken Uşak Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkan Yardımcısı Tufan İnci, altının bu yükselişini bir balona benzeterek, bir yerde patlayacağını ve fiyatların düşeceğini belirtti. Altının paniği sevmediğini dile getiren İnci, şu görüşleri paylaştı:

*”Cuma günü 422 TL’den kapanan altın, Pazartesi günü 429 TL ile açıldı. Tüm zamanlarında rekor seviyesine ulaştı. Tabii altının fiyatının yükselmesi etkenlerinde Amerika ve Çin’in ters düşmesi ve yaptırımlar yapmasından dolayı altın yükseldi. Bu yükselişlerin suni bir yükseliş olduğunu, bir düzeltme yapması gerektiğini, bu düzeltme esnasında insanların paniğe kapılıp altının beklemede kalmasını düşünüyorum. Çünkü altın paniği hiçbir zaman sevmez”.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırmaya devam ettiğini kaydetti. Analistler, altın fiyatlarındaki yükselişin, küresel ekonomiye aktarılan trilyonlarca dolar, tarihi düşük seviyelere inen tahvil getirileri ve altının oldukça likit bir varlık olması gibi birçok parametre tarafından desteklendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.921 doların üzerinde kapanış yapması halinde 2.000 doların gündeme gelebileceğini söyledi.

Gram altın 435 lirayı görebilir Altındaki yükselişin sürme olasılığını analistler yüksek buluyor. Altın fiyatları bu hızla yükselirse 435 lirayı görebilir. Uzmanlar gram altında 420-435 lira bandının izleneceğini belirtiyor.

Kritik eşik aşıldı her gün yeni rekor kırar

Dünyadaki parasal genişleme nedeniyle yatırımcının güvenli liman olan altına yöneldiğini söyleyen Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, şu görüşleri paylaştı:



-Geçen haftaki fiyat artışından sonra her günümüz bir rekor. Çünkü en yüksek rakam oldu. Tarihinin zirvesi diyoruz. Ama bir sonraki gün veya bir iki saat sonra yeni bir zirve yapıyor. Artık bundan sonra göreceğimiz her rakam altın fiyatlarındaki tarihi rekor seviyeler olacaktır Türkiye’de. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Devam da edecek. Bunu da vatandaşların dikkate alması gerekiyor”

-Bu yükselmenin arkasında ‘altın fiyatlarında bir balon mu var’ diye düşünülebilir. Böyle bir balon yok. Altın fiyatlarındaki yükselme balondan öte altının gittikçe değerini muhafaza edip yerini sağlamlaştırması ile ilgili.

*-1920 dolar ons rakamı dünya borsalarında kritik eşiktir. Evet bugün itibariyle 1920 eşiğini aştı. 1950’ye kadar çıktı. Bu ons rakamında sonra artık yeni hedefi altının 2 bin dolar. Onun için altın her gün rekor kırar. Her gün zirve yapar diye söylüyorum. Altının bundan sonraki hedefi 2 bin dolar rakamına ulaşmak olacaktır. Bu yıl sonuna kadar olmazsa 2021’in hemen başlarında olacak diye söyleyebilirim.