Altın bu fiyattan bozdurulur mu altın alınır mı? Analistler daha da yükselecek diyor

Altındaki yükseliş balon mu?

-Bu yükselmenin arkasında ‘altın fiyatlarında bir balon mu var’ diye düşünülebilir. Böyle bir balon yok. Altın fiyatlarındaki yükselme balondan öte altının gittikçe değerini muhafaza edip yerini sağlamlaştırması ile ilgili. Pandemi başladığında beri dünyadaki merkez bankaları başta Amerika FED olmak üzere parasal genişleme sağlıyor. Geçen hafta itibarıyla da bütün dünya merkez bankalarında anlaşılan, mutabakata varılan bir konu var. Ekonomik faaliyetlerin durmaması için parasal genişlemenin haricinde, yeni para basma yoluna da gidilebilir, dendi. Dolayısıyla bu da piyasadaki para miktarını ne kadar artırdı bir düşünün. Geçen hafta açıklanan rakamlarla bütün ülke paraları dahil dünyadaki dolaşımda olan emisyon miktarı dünya tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu kadar yüksek bir seviyede eğer ortada para varsa paranın kıymeti düşer. Tabii ki değerli madenlerin de fiyatı yükselir