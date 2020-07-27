Altın bu fiyattan bozdurulur mu altın alınır mı? Analistler daha da yükselecek diyor
TÜRKİYE'de 27 Temmuz 2020 itibariyle gram altının fiyatı 427 TL'yi gördü, 425'te dengelendi. Yıl başında gram altın 290 TL idi. 7 aylık sürede altın fiyatlarındaki artış yüzde 47 oldu. Peki altın ne kadar yükselir, bu fiyattan altın alınır mı, altını bozdurmak için uygun zaman mı?
Geçen haftayı yüzde 0,8 değer kazanarak 418,4 lira rekorla kapatan altın fiyatları, yeni haftada çılgın bir yükseliş gösterdi. Gün içinde gram altının fiyatı 427,9 TL'yi gördü. Saat 16.00 itibariyle altın fiyatı 425 lirada sabitlenmiş görünüyor. Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırmaya devam ettiğini kaydetti. Analistler, altın fiyatlarındaki yükselişin, küresel ekonomiye aktarılan trilyonlarca dolar, tarihi düşük seviyelere inen tahvil getirileri ve altının oldukça likit bir varlık olması gibi birçok parametre tarafından desteklendiğini ifade etti.
Altın kaç lira olur? Analistlerin tahmini : Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.921 doların üzerinde kapanış yapması halinde 2.000 doların gündeme gelebileceğini söyledi. Altındaki yükselişin sürme olasılığını analistler yüksek buluyor. Altın fiyatları bu hızla yükselirse 435 lirayı görebilir. Uzmanlar gram altında 420-435 lira bandının izleneceğini belirtiyor.
Kritik eşik aşıldı her gün yeni rekor kırar
Dünyadaki parasal genişleme nedeniyle yatırımcının güvenli liman olan altına yöneldiğini söyleyen Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, şu görüşleri paylaştı:
-Geçen haftaki fiyat artışından sonra her günümüz bir rekor. Çünkü en yüksek rakam oldu. Tarihinin zirvesi diyoruz. Ama bir sonraki gün veya bir iki saat sonra yeni bir zirve yapıyor. Artık bundan sonra göreceğimiz her rakam altın fiyatlarındaki tarihi rekor seviyeler olacaktır Türkiye’de. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Devam da edecek. Bunu da vatandaşların dikkate alması gerekiyor”
Altındaki yükseliş balon mu?
-Bu yükselmenin arkasında ‘altın fiyatlarında bir balon mu var’ diye düşünülebilir. Böyle bir balon yok. Altın fiyatlarındaki yükselme balondan öte altının gittikçe değerini muhafaza edip yerini sağlamlaştırması ile ilgili. Pandemi başladığında beri dünyadaki merkez bankaları başta Amerika FED olmak üzere parasal genişleme sağlıyor. Geçen hafta itibarıyla da bütün dünya merkez bankalarında anlaşılan, mutabakata varılan bir konu var. Ekonomik faaliyetlerin durmaması için parasal genişlemenin haricinde, yeni para basma yoluna da gidilebilir, dendi. Dolayısıyla bu da piyasadaki para miktarını ne kadar artırdı bir düşünün. Geçen hafta açıklanan rakamlarla bütün ülke paraları dahil dünyadaki dolaşımda olan emisyon miktarı dünya tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu kadar yüksek bir seviyede eğer ortada para varsa paranın kıymeti düşer. Tabii ki değerli madenlerin de fiyatı yükselir