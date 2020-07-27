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Bursa'da yükseklik korkusuyla dağa tırmanınca olanlar oldu

Demirören Haber Ajansı

BURSA Uludağ'a tırmanan gençlerden biri yüksek korkusu nedeniyle daha fazla gidemedi. Çıktıkları yerden de geri dönmeye korkan genç, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde meydana geldi. Amatör dağcılık yapan Yaşar Acet (37), arkadaşı Ozan Çetin ile birlikte Uludağ'a tırmanışa geçti. Bir süre sonra Ozan Çetin yükseklik korkusu nedeniyle daha fazla ilerleyemedi. Arkadaşının geri dönmesini istediği Ozan Çetin, aşağı da inemedi. Bunun üzerine Yaşar Acet, polise haber verdi.

Telefonla Yaşar Acet'le görüşen ekipler, konum bilgilerine ulaştıktan sonra AFAD ekipleri ile birlikte bölgeye gitti. Yardım almak için aşağı inen Yaşar Acet, yolda karşılaştığı ekiplerle birlikte mahsur kalan Ozan Çetin'in yanına çıktı. Panik yapan Ozan Çetin, AFAD ve polis ekiplerinin yardımıyla indirildi.

"Dağcılık yapmaya devam edeceğim" diye konuştu

Kurtarıldıktan sonra yaşadıklarını anlatan Çetin, dağcılık yapmaya devam edeceğini belirterek, "Arkadaşımla beraber trekinge çıkmıştık. Başım döndü, devam edemeyeceğimi anlayınca yardım istedim. AFAD ekibi geldi kurtardı. İlk başta bir korkum oldu, başım döndü ve gözüm karardı. Çıktık ama aşağı inemedik. Öyle olunca yardım istedim. Dağcılık yapmaya devam edeceğim ama artık daha güvenli yollardan çıkacağım" dedi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen Yaşar Acet ve Ozan Çetin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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