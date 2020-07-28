Tokat'ta genç kadın teyzesinde çorba içti hayatı değişti

"İlk olarak evine gelen misafirlere tattırdı"

Gürler, “İlk başlarda yapabilir miyim yapamaz mıyım diye araştırma içerisine girdim. Bu süreçte ilk olarak kendi evime tarhana yaptım. Evime gelen misafirlerime tattırdığımda hoşlarına gitmesi üzerine üretime geçtim. İlk başlarda hobi olarak bir kavanozla üretime başladım. Talepler artınca ben bu işin daha fazlasını yaparım başarırım diyerek üzerine düştüm. Tarhana’nın rengi ve tarifinde kendime göre değişiklikler yaptım. Üretime küçük çaplı başlayarak büyüttüm. Evimin balkonunda başladığım işimi büyütmeye başladı." diye konuştu.