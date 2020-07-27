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Mersin'de dehşet! Boyanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Mersin'in Anamur ilçesinde, boşanma aşamasındaki bir şahıs, tartıştığı eşi ve kayınvalidesini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

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Anamur'un Karalar Bahşiş Mahallesi'nde, İsmet A. adlı kişi, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyya A. (29) ile kayınvalidesi Şule B.'yi (51), çıkan bir tartışma sonrası av tüfeği ile vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince suç aleti tüfekle birlikte yakalanırken, anne-kızın cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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