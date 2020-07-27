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Prof. Dr. Ercüment Ovalı: 2 milyon doz aşı ürettik

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs aşısı çalışmalarıyla bir döneme damgasını vurdu. Peş peşe müjdeleri tartışma konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tepki gösterince sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı'dan yeni açıklama geldi...

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Koronavirüs salgının ilk dönemlerinde yaptığı "aşı ürettik" paylaşımları nedeniyle tartışmaların odağında yer alan ve gördüğü tepki üzerine sosyal medya hesaplarını kapatan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni haber var. "2 milyon doz aşı ürettik" diyen Ovalı, insanlar üzerinde testlere başlamak için ABD'den gelecek deney hayvanlarını beklediklerini açıkladı. 

İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Prof. Dr. Ovalı'nın açıklamasından satır başları şöyle:

- 2 milyon doz aşı ürettik. Testler devam ediyor. Türkiye'de yapılan hayvan testleri başarı ile tamamlandı.

- Son basamak havyan testleri için Amerika'dan 22 Haziran'da deney hayvanları gelecekti ancak bir gecikme oldu.

- 10 Ağustos'ta deney hayvanları gelecek. Genetiği değiştirilmiş korona virüs ile enfekte olabilen fareler gelecek. 1 ay üzerlerinde testler yapacağız.

- Ekim sonu gibi insan üzerindeki çalışmalara başlayabiliriz.

Aşı için Şubat ayı hedefini yineleyen Ovalı, Şubat ayı sonunda aşı çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.

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