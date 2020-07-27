BIST 1.197
DOLAR 6,85
EURO 8,04
ALTIN 425,82
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

FETÖ'cü Akın Öztürk’ün emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci'ye 6 yıl 3 ay hapis

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası yargılandığı 'Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün, emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, 'örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Serdar Özdemirci ve avukatı katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirtti.

Savunmasını yapan sanık Özdemirci, gözaltına alınana kadar hakkında hiçbir soruşturma ve dava bulunmadığını, görevine dönmek için beklediği sırada, bir tanığın ifadesi üzerine gözaltına alındığını, ancak ankesörlü telefonla ardışık şekilde görüştüğü iddialarını savunmasında çürüttüğünü belitti.

Özdemirci ayrıca, hakkında ifade veren tanık U.G.'nin ifadelerinin çelişkili olduğunu söyledi. Avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Özdemirci'yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya açıklaması kızdırdı Mevlüt Çavuşoğlu hemen müdahale etti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı "Türkiye'de 200 bin kişide var"
Kılıçdaroğlu 'Kürt Raporu' hazırlatıyor! CHP tabanını HDP’yle ittifaka hazırlıyor
Milyonlarca çalışan için kritik hafta! Kısa çalışma ödeneğinde gözler Erdoğan'a çevrildi
Fahiş fiyat artışı yapan 60 firmaya para cezası
Berat Albayrak: Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim
ÖNCEKİ HABERLER
Evde bakım maaşları temmuz ayı ödeme günü ne zaman?
Jan Vertonghen, Tottenham'dan ayrıldı Fenerbahçeliler coştu
Jan Vertonghen, Tottenham'dan ayrıldı Fenerbahçeliler coştu
Nevşehir YKS birincisi genç bakın ne olmak istiyor
Almanya'da yeni bir ırkçı skandal! Türkçe konuşan öğrenciye ceza
Kaya Çilingiroğlu nereli kaç evlilik yaptı? Eşleri ve çocukları kimdir?
Yorumlar