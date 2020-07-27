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Fenerbahçe'de Filippo Falco sesleri

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Max Kruse’nin rest çekip kaçmasıyla on numara arayışına giren Fenerbahçe, gözünü Lecce’den Filippo Falco’ya dikti.

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Sezon başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'den transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Alman futbolcu Max Kruse'nin boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe'de hedef Filippo Falco.

Serie A’da ligde kalma savaşı veren Lecce’nin 28 yaşındaki yıldız için Genoa ile Parma’da devrede. Lecce küme düşerse takımdan ayrılması kolaylaşacak hücum oyuncusu Falco için sarı-lacivertliler yoğun temaslar yapıyor.

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