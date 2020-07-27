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İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya açıklaması kızdırdı Mevlüt Çavuşoğlu hemen müdahale etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın Ayasofya için "ortak ev" sözüne müdahale etti. Çavuşoğlu, "Farklı inançlara ibadet edilmesi anlamında ise bu mümkün değil." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması her iki ismin gündemindeydi.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, "Ayasofya'nın dünya insanları için ortak ev olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine araya giren Bakan Çavuşoğlu, Ayasofya'nın 1453'ten beri cami olduğuna dikkat çekerek, "Buna katılmıyoruz Ayasofya Camii'dir. 1453'ten beri cami olan bir eseri bugün cami olarak tekrar ibadete açıldı. Farklı inançlara ibadet edilmesi anlamında ise bu mümkün değil. Ancak dünya mirası olarak herkesin ziyaretine açıktır. " dedi.

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