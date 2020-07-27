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İzmir'de su kanalında panik anları! Güvenlik görevlileri buldu

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de akşam saatlerinde güvenlik görevlileri ceset ihbarında bulundu. Başlatılan incelemede bulunan cansız bedenin 30 yaşında bir erkeğe ait olduğu ve üzerinde darp izleri olduğu belirlendi. Kimlik tespiti için çalışan ekipler, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

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İzmir- Aydın karayolu Torbalı Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki su kanalında, dün saat 22.00 sıralarında, yakındaki bir kolejin özel güvenlik görevlileri tarafından erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset sudan çıkartıldı. Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı incelemede, çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirlendi.

Güvenlik kameraları incelemeye alındı

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Güvenlik güçleri, cinayete kurban gittiği sanılan gencin kimliğinin tespitine çalışıldığını bildirirken, bölgedeki mobese ve güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.

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