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Milyonlarca çalışan için kritik hafta! Kısa çalışma ödeneğinde gözler Erdoğan'a çevrildi

Pandemi nedeniyle hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir karar almazsa, Temmuz ayı sonu itibariyle bitecek. TBMM’den geçen günlerde çıkan yasa çerçevesinde ise, Erdoğan’ın bazı sektörler için kısa çalışma ödeneğini uzatabileceği veya kaldırabileceği belirtiliyor.

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Temmuz ayı sonuna kadar tüm sektörler için uzatılan kısa çalışma ödeneğinde, 1 Ağustos itibariyle yeni dönem başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir karar almazsa, kısa çalışma ödeneğinde kolaylaştırıcı hükümler, Temmuz ayı sonu itibariyle bitecek. TBMM’den geçen günlerde çıkan yasa çerçevesinde ise, Erdoğan’ın bazı sektörler için kısa çalışma ödeneğini uzatabileceği veya kaldırabileceği belirtiliyor.

Kısa çalışma uygulaması, koronavirüs salgınıyla birlikte, mart ayı sonu itibariyle kolaylaştırılmıştı. Kısa çalışma ödeneğinden ücret ödenebilmesi için gerekli olan son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olma şartı 450 güne indirilirken, son 90 gün aynı işyerinde sigortalı olma koşulu da 60 güne indirilmişti. Böylece bir çok işyerinin kısa çalışma uygulamasına başvurması sağlanırken, uygulamanın haziran sonuna kadar sürmesi benimsenmişti. Kabul edilen yasayla da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma dönemini” uzatma yetkisi tanınmıştı. Haziran’ın son haftasında bu yetkisini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma uygulamasını bir ay daha uzatmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, haziran ayı sonuna kadar başvuruda bulunmuş olan iş yerlerinin bu düzenlemeden yararlanması benimsenmiş, yeni başvuru alınmaması öngörülmüştü.

Yetki kullanabilir 

Bu hafta içinde ise, Ağustos ayındaki kısa çalışma uygulamasının kapsamının netleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, tüm sektörler için “kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği” uygulamasını tekrar uzatma yetkisi bulunuyor. Ancak geçtiğimiz hafta TBMM’de kabul edilen ve onay için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilen mini istihdam paketiyle, kısa çalışma ödeneğinin sadece belli sektörler için uzatılmasının yolu da açılıyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneği uygulamasında kolaylaştırılmış dönemi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek. Yine Meclis’ten geçen düzenlemeyle, kısa çalışmadan normale dönen işyerleri için de, yeni bir destek geçerli olacak. Bu işletmelere çalışanları için prim desteği verilecek. 3 ay boyunca uygulanacak prim desteği asgari ücret üzerinden geçerli olacak. Bu durumda 456 TL’lik işveren payı ve 412 liralık işçi payına karşılık gelen toplam 868 TL işsizlik sigortası fonundan ödenecek.

Halen 2.3 milyon çalışan var

HAZİRAN ayı İşsizlik Sigortası Fonu verilerine göre, halen kısa çalışma ödeneği kapsamında 2 milyon 321 bin 603 çalışan bulunuyor. Bu çalışanlar için fondan haziran ayında toplam 3.1 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Kısa çalışmada, mayıs ayında ise, 3.2 milyon çalışan bulunuyordu.

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