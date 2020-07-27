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Siirt'te 2 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı
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SİİRT'in Şirvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 terörist silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

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Şirvan ilçesi Cevizlik köyü Meydanıcindiye tepe bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik, SİHA destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan aramada, teröristlere ait 2 tüfek, 4 el bombası, 9 şarjör, çok sayıda örgütsel doküman ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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