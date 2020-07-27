Diyanet'ten dikkat çeken adım Ayasofya hutbesindeki 'lanet' kısmı kaldırıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camisi'nde okuduğu hutbenin içerisinde geçen "lanet" kısmı Hutbeler listesinden kaldırıldı.

Abone ol

Ayasofya'nın 86 yıl sonra Müslümanların ibadete açıldığı gün olan 24 Temmuz’da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, elinde bir kılıç ile birlikte minbere çıkarak bir hutbe okudu.

Hutbede şu ifadeler geçiyordu:

Fatih Sultan Mehmed Han, gözbebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar.

Muhalefet partileri lanet kısmının Atatürk'e yönelik söylendiği ifade ederek Erbaş'a sert tepki gösterdiler.

Erbaş, canlı yayınlanan programdaki okuduğu ifadelere yönelik eleştirilerin ardından Hürriyet gazetesine bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Uğramıştır" demedim, "Çiğnerse lanete uğrar" dedim. Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil. Geçen geçmiştir."

Erbaş'ın bu açıklaması tartışmayı bitirmedi. Diyanet, en son olarak hutbenin ilgili kısmını Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hutbeler listesinde çıkardı.

Diyanet'in resmi sitesinde duruyor

Diyanet'in resmi haber sitesinde ise Erbaş'ın Atatürk'e yönelik olarak söylediği ifade edilen sözler hala duruyor.