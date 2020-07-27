Trabzon'da yeni keşfedildi ormanın ortasında görenler büyüleniyor
TRABZON’un Hayrat ilçesindeki Gülderen Şelalesi merdivenden akan suyu andıran görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Şelalenin doğal yapısı bozulmamış Türkiye'deki ender şelalelerden biri olduğu belirtilerek koruma altına alınması isteniyor.
Hayrat ilçesi Gülderen mahallesi sınırları içerisindeki Salmata deresi üzerinde bulunan Gülderen Şelalesi, özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından ziyaretçilerin akınına uğrarken şelalenin fazla ilgiden ötürü doğal yapısının bozulmasından endişe ediliyor.
Ziyaretçiler, şelalenin mutlaka korunma altına alınarak gelecek nesillere aktarılması görüşünde birleşirken, şelalenin doğal yapısının bozulmamış Türkiye'deki ender şelalelerinden biri olduğunu belirtiyor.
Doğallığı bozulmamış ender yerlerden biri
Şelaleyi görmek için Sakarya’dan geldiğini belirten Yaşar Örs “Her yıl Trabzon’a geldiğimizde gezilecek, görülecek nereleri var onları keşfetme amaçlı internette, sosyal medyada araştırma yaparız. Bu sene buraya rastladık. Güzel bir yer olduğunu düşündük ve geldik. Bizim daha çok tercih etmemizin sebebi doğallığı bozulmamış yerler arasında olması.
Geldiğimize değdi
Çünkü Ayder Yaylası olsun Uzungöl olsun dünya harikası yerler ancak yapıları bozulmuş, doğallığı kalmamış. Artık biz dâhil gelenler doğallığı bozulmamış değişik yerler arıyoruz. Burasının da böyle bir yer olduğunu tahmin ettiğimiz için gelip görelim dedik. Yolu biraz zordu, navigasyonla geldik ancak geldiğimize değdi” dedi.