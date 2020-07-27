Trabzon'da yeni keşfedildi ormanın ortasında görenler büyüleniyor

Doğallığı bozulmamış ender yerlerden biri

Şelaleyi görmek için Sakarya’dan geldiğini belirten Yaşar Örs “Her yıl Trabzon’a geldiğimizde gezilecek, görülecek nereleri var onları keşfetme amaçlı internette, sosyal medyada araştırma yaparız. Bu sene buraya rastladık. Güzel bir yer olduğunu düşündük ve geldik. Bizim daha çok tercih etmemizin sebebi doğallığı bozulmamış yerler arasında olması.