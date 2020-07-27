BIST 1.202
DOLAR 6,85
EURO 8,01
ALTIN 426,06
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan 'Ukrayna' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese ilişkin, "Kalıcı ve kapsamlı ateşkesin tesisine ilişkin ilave ve güçlendirici tedbirlerin alınması yönünde AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese ilişkin varılan uzlaşı hakkında gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

Aksoy, "Ukrayna'nın doğusunda 27 Temmuz 2020 itibariyle kalıcı ve kapsamlı ateşkesin tesisine ilişkin ilave ve güçlendirici tedbirlerin alınması yönünde AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz. İlgili tüm tarafların bu uzlaşıya uygun hareket etmesini bekliyoruz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün muhafazası ve Minsk Anlaşmalarının uygulanması temelinde, bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalara desteğini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 27 yaralı var
Altın fiyatlarında yeni tarihi rekor! Gram altın 425 lira oldu
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan kritik bayram uyarısı
Bankalar kredi desteğini iptal etti! Yüksek fiyat artışı yaptılar
YKS sonuçları açıklandı! Tercihler hangi tarihlerde yapılacak?
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray ve Fenerbahçe 4 futbolcu için kapışıyor
Bakan Albayrak'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Bursa'da sahte avukat oyunu! Vaat verip kadınları dolandırdı
340 puanla nereye girilir 2020 ÖSYM 300 puanla alan üniversiteler
Berat Albayrak: 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz
Düzce'de şifalı sudan dolduran kadına otoyolda otobüs çarptı
Yorumlar