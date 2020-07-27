BIST 1.202
DOLAR 6,85
EURO 8,03
ALTIN 427,93
HABER /  GALATASARAY
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Fatih Terim'in ısrarla istediği 3 yerli isim

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'den 5 futbolcunun transfer edilmesini isterken 3 ismin ısrarla kadroya katılması için yönetime talimat verdi.

Abone ol

Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray Yönetimi, transfer politikasını belirlerken, Süper Lig'den düşen Kayserispor ve Yeni Malatyasporlu bazı isimleri listenin başına yazdı.

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, özellikle Kayserispor'da çok başarılı bir sezon geçiren ve bu sezon en çok kurtarış yapan kaleci Lung'un yanında, Mensah ve Hasan Hüseyin Acar'la ilgileniyor. Aslan, Yeni Malatyaspor'dan Robin Yalçın ve Gökhan Töre'nin de transferini masaya yatırdı. 

3 yerliyi ısrarla istiyor
Transferde maliyeti düşük isimlerle alternatifli bir kadro için kolları sıvayan Cim-Bom bu isimlerin takımlarından ayrılmasını koz olarak kullanacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in de Hasan Hüseyin Acar, Robin Yalçın ve Gökhan Töre'nin transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

Yabancı sınırı var mecbur
Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen deneyimli hocanın yönetimden bu isimlerle ilgili çalışmalara başlanmasını istediği belirtildi.

Öte yandan şartların uygun olması halinde birçok takımın talip olduğu Mensah ve Lung için de harekete geçilmesinin istendiği belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'nin 52 kişilik yeni PM üyeleri belli oldu! ilk başörtülü üye A Takımı'na 4 çizik
Ahmet Hakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni sevdasını açıkladı ne lazımsa yapacak
Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'dan Atatürk çıkışı! Tarihçiler ve tarih bilenler savunacaktır
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 asker şehit oldu, 27 yaralı var
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan kritik bayram uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
220 puanla hangi üniversiteye girilir YKS taban-tavan puanı 2020 belli mi?
Kağıthane'de küçük çocuğa cinsel istismar! Operasyonla yakalandı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan 'Ukrayna' açıklaması
Galatasaray ve Fenerbahçe 4 futbolcu için kapışıyor
Bakan Albayrak'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Duygu Özaslan'dan olay video! '1 saattir banyodayım kusamıyorum'
Yorumlar 1 yorum