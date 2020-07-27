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Kahramanmaraş'ta ceviz ağacındaki figür görenleri şaşırttı

Demirören Haber Ajansı
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KAHRAMANMARAŞ'ta ceviz ağacının üzerinde kendiliğinden oluştuğu belirtilen baykuş figürü dikkat çekti.

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Elbistan ilçesine bağlı kırsal Gökçek Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki Ahmet Pekcan, ailesine ait kayısı bahçesinde ilginç bir olaya şahitlik etti. Yaklaşık 40 dönümlük kayısı bahçesinde 14 yıl önce dikilen ceviz ağacının gövdesinde kendiliğinden oluşan kuş figürü olduğunu fark eden Pekcan, şaşkınlığını gizleyemedi.

Ceviz ağacındaki figürü, bahçede kardeşleri ile birlikte dinlenirken fark ettiğini anlatan Pekcan, “Mahallemizde yaklaşık 40 dönümlük kayısı bahçemiz var. Bu ceviz ağacı da yaklaşık 14 yaşında. Çekirdekten yetişmiş bir ağaç. Bahçede çalışırken mola vermiştik. Ceviz ağacına yakın bir yerde dinleniyorduk. O sırada, gözüm ceviz ağacındaki figüre takıldı. İlk başta baykuşun bana baktığını hissettim. Canlı olduğunu zannettim. Tekrar baktım. Gözüm kamaştı diye düşündüm” şeklinde konuştu.

"Dalların kesildiği yerde gözler oluşmuş"

Ağaçtaki baykuş şeklini kardeşlerine de gösterdiğini ifade eden Pekcan, “Sonra kardeşlerimi çağırdım. Onlar da fark etti. Yanına gidip baktığımızda ise baykuşun kafasının resim çekip yerleştirilmiş gibi durduğunu gördük. Ağaç küçükken budağı kesilen bölgede oluşmuş. Dalların kesildiği yerde gözler oluşmuş. Kulakları da gövdesinde şekillenmiş. Görenler şaşırıyor” ifadelerini kullandı.

Ağacın, birçok noktasında farklı şekiller olduğunu da sözlerine ekleyen Ahmet Pekcan, “Baykuş figürünün arka tarafında da başka bir figür var. Biz kafatasına benzettik. Ağacın gövdesinde değişik değişik göz şekilleri var. Bunları görünce şok olduk” değerlendirmesini yaptı.

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