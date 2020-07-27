CHP'nin 52 kişilik yeni PM üyeleri belli oldu! ilk başörtülü üye A Takımı'na 4 çizik

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda 52 kişilik Parti Meclisi'ne girenler belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndan 4 isim PM'ye giremedi. CHP'nin ilk başörtülü PM Üyesi ise Avukat Sevgi Kılıç oldu...

Abone ol

CHP'de 37 Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçilirken, asıl yarış Parti Meclis'inde (PM) yaşandı. 6 isim Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek PM'ye girerken, CHP tarihinin ilk başörtülü PM adayı Avukat Sevgi Kılıç'ın CHP'li birçok ismi geride bırakması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndan 4 ismin üzerini delege çizdi...

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı’ndan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son A Takımı içerisinde yer alan mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin 25-26 Temmuz tarihinde düzenlenen kurultayda kaç oy aldığı belli oldu.

4 MYK üyesi Parti Meclisi'ne giremedi

CHP'nin mevcut MYK üyelerinin tamamı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almasına rağmen CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu, Parti Meclisi'ne giremedi.

Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz ve Yıldırım Kaya ilk 52'ye giremedi

Eski büyükelçi olan Ünal Çeviköz, Parti Meclisi seçiminde 87'inci sırada yer alarak 278 oy aldı, Yıldırım Kaya 56'ıncı sırada yer alarak 202 oy aldı, Tuncay Özkan da 59'uncu sırada yer alıp 477 oy alarak ilk 52 kişilik PM listesine giremedi.

Aykut Erdoğdu 'kadın kotası'na takıldı

Öte yandan Aykut Erdoğdu ise 52'inci sırada yer alarak 499 oy aldı. Aykut Erdoğdu da en çok oy alan 52 kişilik listede yer almasına rağmen cinsiyet ve genç kotasına takılarak Parti Meclisi'ne giremedi.

Parti Meclisi'ne giren MYK üyeleri kimler?

CHP'de MYK üyelerinden en fazla oyu Faik Öztrak aldı. Faik Öztrak 982 oy alırken, Fethi Açıkel 959, Bülent Kuşoğlu 862, Gamze Akkuş İlgezdi 729, Gökçe Gökçen 354, Gülizar Biçer Karaca 606, Lale Karabıyık, 871, Muharrem Erkek 642, Oğuz Kaan Salıcı 844, Onursal Adıgüzel 836, Orhan Sarıbal 675, Seyit Torun 673, Veli Ağbaba 791, Yunus Emre 1021 oy aldı.

CHP'nin ilk başörtülü PM adayı kaç oy aldı?

CHP tarihinin ilk başörtülü PM adayı Avukat Sevgi Kılıç'ın CHP'li birçok ismi geride bırakması dikkat çekti. Sevgi Kılıç, 365 oy alarak listede 71. sırada yer aldı. Kılıç'ın, Durdu Özpolat, Ali Şeker ve Ünal Çeviköz gibi isimlerden fazla oy alması dikkat çekti. Sevgi Kılıç, Kadın Kotası'ndan yararlandı ve PM üyesi oldu.

İşte CHP'nin 52 kişilik yeni PM üyeleri...

CHP'de PM üyeleri belli oldu. CHP Parti Meclisi ve yedek adaylar cinsiyet ve genlik kotası uygulanmış hali şu şekilde sıralandı:

1-Faik Öztrak

2-Bülent Kuşoğlu

3-Ali Öztunç

4-Rıfat Nalbantoğlu

5- Oğuz Kaan Salıcı

6-Onursal Adıgüzel

7-Umut Akdoğan

8-Deniz Demir

9- Gürsel Erol

10- Erdoğan Toprak

11-Selin Sayek Böke (K1)

12-Veli Ağbaba

13-Ahmet Akın

14-Hakkı Suha Okay

15-Ednan Arslan

16-Gamze Akkuş İlgezdi (K2)

17-Zeynel Emre

18-Murat Emir

19-Tekin Bingöl

20-Ulaş Karasu

21-Gamze Taşcıer (K3)

22-Gökan Zeybek

23-Bülent Tezcan

24-Orhan Sarıbal

25-Seyit Torun

26-Tahsin Tarhan

27-Özgür Karabat

28-Nurhayat Altaca Kayışoğlu (K4)

29-Gaye Usluer (K5)

30-Muharrem Erkek

31-Gökhan Günaydın

32-Eren Erdem

33-Hasan Baltacı

34-Devrim Barış Çelik

35-Gülizar Biçer Karaca (K6)

36-Nevaf Bilek

37-Müslim Sarı

38-Ali Mahir Başarır

39-Aysu Bankoğlu (K7)

40-Yaşar Seyman (K8)

41-Candan Yüceer (K9)

42-Aylin Nazlıaka (K10)

43-Pınar Uzun (K11-G1)

44-Ayça Taşkent (K12)

45-Sevgi Kılıç (K13-G2)

46-Erbil Aydınlık (K14-G3)

47-Gökçe Gökçen (K15-G4)

48-Ahmet Hakan Uyanık (G5)

49-Neslihan Hancıoğlu (K16)

50-Semra Dinçer(K17)

51-Gizem Özcan (K18-G6)

52-Hasan Efe Uyar (G7)

Kadın ve gençlik kotasına takılan 9 erkek

CHP'de cinsiyet ve gençlik kotasından dolayı 9 erkek yeterli oyu almalarına rağmen Parti Meclisi'ne giremedi. İşte o isimler ve aldıkları oy ile listedeki yerleri...

1- Akif Hamzaçebi - 40. sırada (569 oy aldı)

2- Turan Aydoğan - 41. sırada (551 oy aldı)

3- Sezgin Tanrıkulu - 42. sırada (545 oy aldı)

4- Mehmet Tüm - 45. sırada (523 oy aldı)

5- Cemal Canpolat - 46. sırada (521 oy aldı)

6- Hakkı Akalın - 48. sırada (520 oy aldı)

7- Hüseyin Yaşar - 50. sırada (510 oy aldı)

8- Mehmet Ali Çelebi - 51. sırada (507 oy aldı)

9 - Aykut Erdoğdu - 52. sırada (499 oy aldı)