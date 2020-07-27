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Bursa'da sahte avukat oyunu! Vaat verip kadınları dolandırdı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da internet üzerinden iş ilanlarıyla kadınlara ulaşan sahte avukatın foyası ortaya çıktı. Gönül ilişkisi kurup iş vaadiyle 10 kadını 30 bin lira dolandıran zanlının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

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Osmangazi ilçesinde, iddiaya göre kendini avukat olarak tanıtan Ümit K., sahte isimle açtığı hukuk bürosunda kadın yönetici asistanı ve sekreter olarak çalıştırmak için bazı internet sitelerine eleman alımı ilanı verdi.

Bu yöntemle, internet sitesine bıraktığı telefon numarasına geri dönüş yapan kadınlarla iş vaadiyle tanışıp ardından gönül ilişkisi kurmaya çalışan Ümit K., çok sayıda kadını dolandırdı.

İş verme vaadiyle kadınlarla tanışan Ümit K., kısa süre içerisinde yaklaşık 10 kadından 30 bin lira değerinde altın ve nakit para aldı. İş başvurusu yapmak isteyen bir kadın Ümit K.'nın çelişkili konuşmalarından şüphelenerek durumu polise bildirdi.

8 ayrı suç dosyası 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası...

İhbarı değerlendiren Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini bir saat içerisinde tespit ederek ikametinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ümit K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin, yapılan sorgulamasında 8 ayrı suçtan dosyası olduğu, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Ümit K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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