280 puanla nereye girilir YKS 2020 üniversite taban puanları sıralaması

3 oturum şeklinde yapılan üniversite sınavı YKS sonuçları açıklandı. YKS tercihleri 6 Ağustos'ta başlayacak. YKS sonucunu öğrenen öğrenciler ise 280 puanla hangi bölüme girilir, hangi üniversite 280 puanla öğrenci alıyor araştırması yapıyor. İşte 2020 üniversite taban-tavan puanları ve kontenjan bilgileri

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2020 YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonucunu öğrenen öğrenciler için şimdi tercih zamanı başlıyor. YKS tercihleri 6 Ağustos'ta başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Öğrenciler istedikleri bölüme girmek için 2020 üniversitelerin taban puanlarına bakarak puanına göre tercih yapacak.

Peki 2020 yılında üniversitelerin taban-tavan puanları nasıl, kaç puanla hangi üniversite girilir, 230 puanla, 250 puanla, 240 puanla hangi üniversiteler tercih edilebilir. 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmedi ve 2019 üniversite kontenjanlar bilgileri haberimizde olacak.

2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacak.

Üniversite taban puanları açıklandı mı: YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. 21 Temmuz'da ÖSYM ön bilgi verme amaçlı bir YKS tercih kılavuzu yayımladı. Tercih tarihlerinde detaylı kılavuz yayımlanacak. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…

2019 lisans üniversite taban puanları

2019 önlisans üniversite taban puanları

YKS baraj puanı kaç oldu: Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

Barajı geçemeyen özel üniversiteye girebilir mi: TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını seçebiliyor.

Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Peki tercih robotu nasıl kullanılıyor?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR:

Doğru tercih yapmak için öğrencilerin işini kolaylaştıran tercih robotu ile; son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapmak mümkün.

Peki nasıl çalışır: Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca sonucu görüntüleyebileceksiniz.

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ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI

Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244

Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448

Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893

Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752

Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239

Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)

Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985

İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353